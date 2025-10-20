Vanesa Borghi y su nuevo embarazo: "En sueños, Clara me decía que iba a volver"

La modelo argentina-chilena Vanesa Borghi reveló que que espera una niña, un par de semanas después de hacer público su nuevo embarazo, y -como se ha hecho costumbre en redes sociales- a través de una fiesta "revelación de sexo".

La ex "Morandé con Compañía" ya tiene un hijo -Teo- junto a su pareja, el ingeniero comercial Carlos Garcés, pero también la pareja carga con una dolorosa historia, pues en 2023 perdió un embarazo de seis meses.

"Desde el primer día sentíamos que era una niña... En sueños, Clara me decía que iba a volver", confesó en conversación con el diario LUN.

Con cinco meses, Borghi destacó que vive un momento de "volver a empezar con un corazón más fuerte y una fe intacta (...) me recuerda muchísimo a Clara".