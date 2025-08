Willy Sabor revela nueva deuda de Kaminski: lo acusó de estafar a un vecino

Este lunes, Willy Sabor reveló una nueva denuncia contra Francisco Kaminski por problemas económicos.

En el programa "Hay que decirlo" (Canal 13), el comediante expuso que el animador adeuda una millonaria suma con un empresario alemán, tras la compra de una máquina para su fábrica de cecinas.

"Le compró las máquinas a mi vecino. Me llamó por teléfono preguntando por Kaminski, por una deuda de 50 millones de pesos. Esto ocurrió hace aproximadamente cuatro años", lanzó.

Si bien, el ex Morandé con Compañía no entregó más detalles sobre el tema, sí explicó que no pudo ayudar a su vecino. "Le dije 'bueno, en realidad no sabría cómo ayudarte, no es mi tema, tampoco'".

Esta deuda se suma a las numerosas acusaciones contra el locutor radial, quien le debe millonarias cifras a sus exparejas, Carla Jara y Edith Poblete; así como mantenía una gran deuda con el "rey de Meiggs", empresario asesinado el pasado junio.