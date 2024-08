Yuyuniz Navas lanza fuerte crítica a programa "Que te lo digo": "Intento de encerrona"

La exparticipante del reality "Gran Hermano", Yuyuniz Navas acusó al programa de farándula "Que te lo digo" por faltarle "el respeto" en medio de una entrevista.

En un primer lugar, el periodista Sergio Rojas consultó a Navas por el polémico encontrón con Michelle Carvalho, mientras que después la instructora de yoga y Paula Escobar discutieron sobre el comportamiento de "Tatán", quien ahora también está fuera del encierro.



"La agresividad de Sebastián es la misma que la de Michelle y que la de Chama. Es lo mismo en diferentes formas", manifestó Yuyuniz, a lo que Escobar discrepó: "No, yo creo que Sebastián era más agresivo".

Posteriormente, la mamá de Antonia opinó "lo que pasa es que Sebastián es cara de raja (sic), lo hace ahí y le pone el poto al otro".

"No entré en su circo"

Mediante sus redes sociales, la última eliminada del programa manifestó su malestar tras la invitación. "Increíble este panel que miente de manera reiterativa, y la falta de respeto en cada intento de encerrona que estuvo programada".

"Fui a dar una entrevista, así como lo he hecho en todos los medios que han querido entrevistarme, siempre desde la mejor onda y desde las ganas de compartir esta gran experiencia", complementó Yuyuniz.

Sin embargo, la exactriz después detalló cuáles fueron las actitudes que no le parecieron. "No permitiré jamás faltas de respeto a mi persona ni a mi familia. La entrevista estaba programada para dos horas, pero terminamos antes, porque no entré en su circo ni contesté sus preguntas insidiosas. Lamento que este tipo de gente entregue información que solo hace generar odio, menoscabo y desinformación en las personas", cerró.

Las reacciones de los internautas a invitación de Yuyuniz Navas

En los comentarios del video sobre el encuentro, personas comentaron que, a diferencia de las críticas de Navas, no encontraron alguna falta de respeto en las preguntas de ambos periodistas. "Me encanta Sergio, siempre directo para decir las cosas", escribió un usuario.

Igualmente, algunos opinaron del desplante de la invitada, y no hubo comentarios positivos sobre su intervención en el espacio de Zona Latina.

"Esa mujer no sé en que mundo vive, menos mal que es ser de luz", comentó uno en tono sarcástico", "¿Es idea mia o la Yuyuniz es medio agresiva? Demasiado a la defensiva", y "se hace la víctima", formaron parte de los comentarios.