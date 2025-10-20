31 Minutos presenta trailer y fecha de estreno de su nueva película en Prime Video

"31 Minutos: Calurosa Navidad" es el título oficial de la nueva película del popular proyecto de títeres 31 Minutos, la cual se estrenará este 2025 en Prime Video.

La plataforma de streaming dio a conocer el primer teaser del largometraje, en el cual aparecen los personajes del programa cantando el tema "Calurosa Navidad" y siendo grabados en formato "detrás de escena".

En el clip también aparecen los responsables de los títeres comandados por Pedro Peirano y se muestra cómo se construye el show de 31 Minutos.

Esta será la segunda película de 31 Minutos desde la obra homónima de 2008.

¿Cuándo se estrena?

"31 Minutos: Calurosa Navidad" se estrenará en exclusiva en Prime Video el próximo 21 de noviembre.

Con este anuncio el catálogo de la plataforma también estrenó las cuatro temporadas del programa, así como su primer largometraje.