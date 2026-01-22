"Elle", precuela de "Legalmente Rubia", ya tiene fecha de estreno

Este miércoles, Prime Video confirmó la fecha de estreno de la serie "Elle", precuela de la franquicia de "Legalmente Rubia".

Esta nueva historia seguirá los años adolescentes de Elle Woods (Lexi Minetree) y sus aventuras en la secundaria, donde conoceremos las experiencias de vida que la formaron y convirtieron en la icónica joven que llegamos a conocer y amar en las películas.

"Veinticinco años después de que el mundo conociera a Elle Woods por primera vez, poder compartir la historia de cómo se convirtió en la fuerza imparable de la que todos nos enamoramos es un sueño hecho realidad", declaró Reese Witherspoon, intérprete original de la abogada fashionista y productora ejecutiva del show televisivo.

Además, Minetree estará acompañada por un elenco compuesto por June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Chandler Kinney, Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano y Zac Looker.

Fecha de estreno

La primera temporada de "Elle", creada por Laura Kittrell, llegará a Prime Video el próximo 1 de julio.

Además, la serie ya fue renovada para un segundo ciclo en la plataforma de streaming.