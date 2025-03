Anne Hathaway y Dakota Johnson protagonizarán "Verity", el thriller de Colleen Hoover

Amazon MGM Studios anunció que la adaptación cinematográfica de "Verity", el thriller psicológico de Colleen Hoover, se estrenará en cines el 15 de mayo de 2026, según reportó Variety.

Dirigida por Michael Showalter, la película está protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, Ismael Cruz Córdova y Brady Wagner.

"Lowen Ashleigh, una escritora en apuros, es contratada como escritora fantasma para la famosa autora Verity Crawford bajo circunstancias misteriosas, pero su trabajo toma un giro oscuro al descubrir escalofriantes notas autobiográficas", describe la sinopsis oficial.

El guion final fue escrito por Nick Antosca, luego de varias versiones previas. Según fuentes cercanas al proyecto, la fecha de estreno fue elegida como contrapeso a las películas de acción dirigidas a público masculino que se estrenarán ese mismo mes, como "The Mandalorian & Grogu" y "Avengers: Doomsday".

El proyecto es producido por Antosca, Alex Hedlund, Stacey Sher, Showalter, Jordana Mollick, Hathaway y la propia Hoover, mientras que Johnson, Lauren Levine y Kerry Orent figuran como productores ejecutivos. Entre las compañías involucradas destacan Eat the Cat, Shiny Penny y Somewhere Pictures.

"Verity", publicado por Hoover en 2018 y relanzado por Grand Central Publishing en 2021, fue un éxito en ventas, con más de un millón de copias vendidas solo en 2023. Esta adaptación fílmica sigue el éxito de "It Ends With Us", otra novela de Hoover que recaudó $346 millones a nivel mundial en 2024.