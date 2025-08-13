Antony Starr se despide de "The Boys" y de "Homelander": Serie finalizó rodaje de su última temporada

A través de un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, el actor Antony Starr se despidió para siempre de "The Boys" luego de que la serie finalizara las grabaciones de sus episodios finales.

Starr interpreta en la serie al implacable villano "Homelander", un personaje que mezcla elementos ligados a "Superman" y el fascismo, y que ha sido el motor narrativo de "The Boys" a lo largo de todas sus temporadas.

"Es difícil para mi poner en palabras lo increíble que ha sido este viaje. Mucha vida y crecimiento ocurrieron con este espectacular equipo. Realmente ha sido el punto más alto de mi carrera", reconoció el actor en una publicación con varias imágenes del detrás de cámaras de la serie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Antony Starr (@toni.starr)

Sobre encarnar al poderoso "Homelander", Antony Starr señaló que "este complejo personaje me dio el tiempo y el espacio para descubrir y cruzar los límites de una manera que nunca lo había experimentado y estaré agradecido por siempre".

Además agradeció al showrunner Erick Kripke por "cocriar a esta retorcida joya de personaje". "Creamos un monstruo y lo voy a extrañar", concluyó Starr.

La próxima parada de este "universo" es el estreno de la segunda temporada de "Gen V", la cual antecederá los eventos de la quinta y última temporada de "The Boys", cuyo debut está proyectado para 2026.