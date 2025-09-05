Cambios en YouTube Premium: Plan Familiar solo podrá usarse por miembros del mismo hogar

En los últimos días, YouTube comenzó a suspender temporalmente la cuenta de usuarios del Plan Familiar Premium como parte de una medida que busca que la suscripción solo sea utilizada por personas que vivan en el mismo hogar.

El Plan Familiar permite que hasta cinco personas compartan los beneficios de la plataforma, entre ellos ver videos sin anuncios, reproducción en segundo plano, descargas para ver sin conexión y acceso a YouTube Music.

La plataforma envió un correo a los usuarios afectados para advertir que todos los miembros del Plan Familiar deben vivir en la misma casa que el titular. Si no se cumple este requisito, la suscripción será suspendida en 14 días, y durante ese período los usuarios seguirán formando parte del grupo familiar, pero sin poder acceder a los beneficios.

Hasta el momento, YouTube no ha aclarado si quienes no vivan con el titular deberán pagar un cobro adicional, aunque la compañía está probando un plan más económico que mantiene algunos anuncios en los videos.

Si la medida se aplica a nivel global, podría cambiar la forma en que muchos usuarios acceden a YouTube Premium y limitar los beneficios únicamente a quienes conviven bajo el mismo techo.