Charlie Hunnam protagoniza terrorífico trailer de "Monstruo: La historia de Ed Gein"
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
La serie se estrenará el 3 de octubre.
El actor Charlie Hunnam ("Sons of Anarchy") protagoniza el trailer de "Monstruo: La historia de Ed Gein", la tercera temporada de la serie antológica creada por Ryan Murphy.
Este nuevo capítulo de "Monstruo" contará la terrorífica vida de Ed Gein, un asesino serial que atormentó a Wisconsin en la década del 50 y que inspiró a películas de terror como "Psicosis" de Alfred Hitchcock o "El silencio de los inocentes".
Anteriormente la serie se enfocó en asesinos como Jeffrey Dahmer y los hermanos Menéndez.
El estreno de "Monstruo: La historia de Ed Gein" en Netflix está fijado para el próximo 3 de octubre.