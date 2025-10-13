Chilena ganó programa canadiense “Is It Cake?” y obtuvo más de 50 mil dólares

Una chilena se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada del programa canadiense "Is It Cake?" (¿Es un Pastel?), en el cual los participantes deben diseñar un pastel que se vea tan realista, que se confunda con un objeto común.

Andrea Ortiz triunfó en la versión especial de Halloween del programa y se llevó un premio de 51 mil dólares gracias a sus sorprendentes creaciones pasteleras.

La cuarta temporada del concurso se estrenó el 8 de octubre en Netflix y reunió a seis participantes en una edición especial de Halloween. En esa competencia, la chilena superó a los otros cinco pasteleros y se coronó como ganadora de la temporada, con preparaciones que llamaron la atención del jurado por su creatividad y precisión.

"Soy de Chile. El horneado siempre fue parte de mi infancia. Espero aportar esa nostalgia en este desafío", comentó durante el programa.

En conversación con Meganoticias, la joven, que actualmente reside en Vancouver, explicó que logró el triunfo con una torta inspirada en ositos de goma y una figura del Grim Reaper. "Fue loco, la verdad que no me lo esperaba para nada. Fui con la intención de pasarlo bien, estaba agradecida por el hecho de estar ahí", relató.

La joven abandonó Chile hace varios años para perfeccionarse en el país norteamericano, aunque aseguró que los altos costos de vida en Vancouver hacen difícil emprender un negocio en el corto plazo.