Compositor chileno Cristóbal Tapia de Veer gana su cuarto Emmy por "The White Lotus"

El chileno Cristóbal Tapia de Veer, compositor musical de "The White Lotus", ganó nuevamente el premio Emmy por su trabajo en la serie.

A través de Instagram, el músico celebró su cuarto garladón -entregado este fin de semana en la ceremonia de los Emmy de las Artes Creativas-, escribiendo: "Respeto la Academia porque esos votos no se pueden comprar. Ninguna campaña de desprestigio los distrajo. Gracias esto significa mucho para mi en más de una manera".

Bajo esta línea, el músico reveló cuál fue la inspiración para escribir la pieza musical: "Estoy feliz de que hayan conectado con esta melodía porque fue un viaje increíble hacerlo. Se trata de esta luciérnaga que conocí y filmé durante una hora".

En la categoría de Mejor composición musical excepcional, el artista disputaba la categoría con Brandon Roberts ("Who are you?", "Andor"), Sherri Chung ("Relapse", "Based on a tru story", Leo Birenberg y Zach Robinson ("Blood in blood out", "Cobra Kai"), Theodore Shapiro ("Cold Harbor", "Severance") y Antonio Sánchez ("The missing reel", "The Studio").

Previamente, el chileno había ganado tres Emmy por su trabajo en la producción de HBO: Mejor música para una serie (2022 y 2023) y Mejor tema principal (2022).

Cabe mencionar que, hace unos meses, Tapia van Deer anunció que no sería parte del cuarto ciclo de la serie, señalando que su salida fue a raíz de problemas creativos con Mike White, creador y showrunner del show televisivo.