Confirman segunda temporada de "Adolescencia": ¿Cuándo se estrena?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La serie se llevó cuatro Globos de Oro.

La miniserie "Adolescencia", que arrasó en la reciente edición de los Globos de Oro, regresará con una segunda temporada.

Si bien se especuló con una continuación tras su arrollador estreno a comienzos de 2025, el protagonista y cocreador Stephen Graham confirmó que está trabajando en una nueva entrega de la producción.

Tras ganar su premio como Mejor Actor en una Miniserie, Graham fue consultado sobre las posibilidades de una segunda temporada. "No puedo responder eso porque (la historia) se encuentra en lo más hondo de mi mente y la de Jack (Thorne, cocreador)", aseguró el actor británico.

Además señaló que el desarrollo de los nuevos episodios tardará un tiempo: "podría tomarnos entre tres y cuatro años, así que estén atentos", recomendó Graham.

