Daniel Radcliffe "da su bendición" al nuevo Harry Potter con carta a Dominic McLaughlin

El actor Daniel Radcliffe, recordado por su papel de Harry Potter en ocho películas, ha revolucionado a los fans de la saga al entregar una conmovedora carta a Dominic McLaughlin, el joven intérprete que tomará el rol del joven mago en la serie de HBO.

En una entrevista con el programa "Good Morning America", el artista dijo: "No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: 'Espero que lo pases genial, e incluso mejor que yo. Yo lo pasé genial, pero espero que tú lo pases aún mejor'.

Asimismo, afirmó que conoce a gente que trabaja en la nueva serie y quiso enviarle una nota a su colega, que respondió a su vez con "un mensaje muy dulce"

Radcliffe tenía 11 años cuando empezó a encarnar al famoso personaje, misma edad que tiene ahora McLaughlin, que estará acompañado en la serie por Arabella Stanton como Hermione y Alastair Stout como Ron, que retoman los papeles que en el cine interpretaron Emma Watson y Rupert Grint.

"Cuando veo las fotos de estos niños parecen muy jóvenes, simplemente los miro y me digo: 'oh, es una locura que hiciera eso a esa edad'. Pero también es increíblemente dulce y espero que lo estén pasando genial", agregó el actor en la entrevista, emitida este martes.

Estas palabras no tardaron en replicarse por las redes sociales, con muchos mensajes de fans que han aplaudido a Radcliffe por su carta, además de expresar su entusiasmo por el nuevo proyecto para televisión.

La serie, cuyo rodaje comenzó el pasado mes de julio en los estudios Warner Bros. de Leavesden, Reino Unido, se estrenará en HBO Max en 2027, y está previsto que cada temporada se base en una de las entregas de la saga literaria de J.K. Rowling.