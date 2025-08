Eddie Murphy confiesa su estilo: "En cada película que hago trato de improvisar"

Este miércoles 6 de agosto llega a Prime Video "El último encargo", la nueva comedia de acción de Eddie Murphy.

En la película el comediante interpreta a un experimentado transportista de valores que se mete en graves problemas debido a que su torpe y novato compañero, interpetado por Pete Davidson, se enamoró de la mujer equivocada.

"Me encantó trabajar con Pete. Somos tan opuestos que terminamos teniendo cosas en común, ya que en la comedia necesitas esa pareja de amigos opuestos que no se llevan muy bien pero que se ven envueltos en algo y necesitan del otro", explicó Eddie Murphy en conversación con Cooperativa.

Sobre su dupla en esta película recordó que ambos surgieron del programa "Saturday Night Live" y haciendo stand up comedy. "Tenemos muchas cosas en común aunque vengamos de mundos distintos", agregó, recalcando la química que derrocha esta inédita pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amber Rasberry (@razz2theb)

La improvisación

Una parte clave de la buena comedia es la naturalidad y la improvisación. Así lo cree Eddie Murphy, que en esta película adopta un rol lleno de ironía: "en cada película que hago intento tener espacio para la improvisación porque así es como salen los momentos más chistosos", indicó.

"Además cuando improvisas haces que las palabras suenen reales, te da la sensación de estar diciéndolo por primera vez, es como una conversación", puntualizó Murphy.

Fanático de Jodorowsky

En esta conversación Eddie Murphy también se declaró fanático de un cineasta chileno. "Tú eres de Chile... mi director favorito es de Chile también", señaló de sorpresa.

Al ser consultado indicó que era Alejandro Jodorowksy. "No he podido conocerlo pero he visto todas sus películas", dijo sobre el director de "El Topo".