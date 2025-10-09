"El caballero de los siete reinos" lanza su primer trailer recordando a "Game of Thrones"

La plataforma HBO Max estrenó el primer trailer de "El caballero de los siete reinos", su nueva serie derivada del universo de "Game of Thrones".

Esta historia, ambientada 100 años antes de los eventos de la serie original, seguirá al caballero "Sir Duncan el Alto" (Peter Claffey) y su escudero "Egg" (Dexter Sol Ansell) y estará basada en al serie de novelas "Cuentos de Dunk y Egg" de George R.R. Martin.

Además se confirmó que el primer episodio de la obra debutará en el streaming el 18 de enero de 2026.