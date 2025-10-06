"El caballero de los Siete Reinos" presenta afiche y confirma fecha de estreno para 2026

La cadena HBO presentó el afiche oficial y confirmó la fecha de estreno de "El caballero de los Siete Reinos", una nueva serie derivada del universo "Game of Thrones".

Esta obra estará basada en un puñado de cuentos cortos escritos por George R.R. Martin sobre "Sir Duncan el Alto" y su pequeño escudero "Egg", un autoexiliado miembro de la familia "Targaryen".

La serie estará protagonizada por Peter Claffey como "Sir Duncan" y Dexter Sol Ansell como "Egg", cuyo verdadero nombre será el de "Aegon Targaryen".

Esta será la tercera producción spin-off de "Game of Thrones" tras "La casa del Dragón", serie que está próxima a estrenar su tercera temporada.

"El caballero de los Siete Reinos" llegará a HBO Max en enero de 2026.