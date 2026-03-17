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Tópicos: Magazine | Streaming

El corte se da solo: Julianno Sosa protagoniza promoción de "Peaky Blinders: El hombre inmortal"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película de la exitosa serie llega a Netflix este 20 de marzo.

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El cantante Julianno Sosa es el protagonista de una nueva campaña promocional de Netflix para la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal".

El artista aparece en una barbería entregando los requisitos para "ser un Peaky Blinders". "Primero hay que tener una actitud a lo maldito", es uno de los "consejos" que entrega el trapper. El clip también tiene al barbero Juan Pablo Sáez.

Con este video Netflix promociona el estreno de la nueva película de la exitosa serie protagonizada por Cillian Murphy como "Tommy Shelby". "La película tenía que completar a la serie y creo que lo logramos", dijo el actor en conversación con Cooperativa.

"Peaky Blinders: El hombre inmortal" se sitúa en la década de los 40 en plena Segunda Guerra Mundial y con un "Tommy Shelby" retirado de la actividad criminal. Su estreno está fijado para el 20 de marzo en Netflix.

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