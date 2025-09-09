Gwendoline Christie explicó su regreso a "Merlina": "Todos queremos una segunda oportunidad"

[Esta nota tiene spoilers de la primera y la segunda temporada de "Merlina"]

Pese a su trágico final en la primera temporada de "Merlina", la directora "Larissa Weems" (Gwendoline Christie) está de vuelta al mejor estilo de la serie: como un fantasma que persigue y aconseja sólo al personaje de Jenna Ortega.

Una oportunidad única, según confesó Gwendoline Christie en conversación con Cooperativa. "Me fascinó la idea de interpretar a alguien muerto, porque simplemente es algo que no pasa a menudo; generalmente los actores interpretamos a gente viva", señaló la actriz.

"Creo que el mundo está cada vez más en sintonía con la idea de la eternidad y la gente queriendo vivir para siempre. Además encuentro muy interesante el concepto de pensar en la vida más allá de este plano físico", agregó Christie.

En esa línea señaló que "los humanos siempre nos deleitamos con tener una segunda oportunidad y con la idea de volver a la vida después de la muerte".

Su regreso a Merlina

Gwendoline Christie aseguró que, cuando grabó la primera temporada de "Merlina", no estaba presupuestado que regresara. "Eso me atrajo porque, después de haber estado diez años en 'Game of Thrones', quería interpretar otros roles y trabajar con gente distinta", dijo.

Tim Burton, la mente creativa detrás de "Merlina", era una de esas personas. "Toda mi vida quise trabajar con él y tuve una gran experiencia, fueron momento mágicos", recordó Christie.

Su trabajo resultó tan bien que "al terminar la temporada, conversamos sobre el posible regreso de mi personaje". "Tenía muchas ganas de hacerlo, pero la pregunta es cómo íbamos a hacerlo. Así que cuando me dijeron que iba a ser el 'espíritu guía' de 'Merlina' quedé fascinada", sostuvo la intérprete.