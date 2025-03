¿Habrá segunda temporada de "Adolescencia"?: Stephen Graham entregó detalles

Stephen Graham, creador y protagonista de "Adolescencia", y Hannah Walters, su esposa y también productora de la serie, respondieron a la gran interrogante en torno a la producción de Netflix: ¿Tendrá una segunda temporada?

A raíz del enorme éxito el actor indicó a Variety sobre una hipotética segunda parte que "es posible, hay que ver cómo están las cifras". En sus primeras dos semanas de estreno "Adolescence" se convirtió en la miniserie más vista de la historia de Netflix con 66.3 millones de visualizaciones. "Pero sí, hay posibilidades de contar otra historia", agregó el británico.

Por su parte Walters fue más cautelosa y dijo que "me encantaría seguir trabajando con Netflix, pero no es fácil dar continuidad a algo que causó tanto impacto". Por otro lado, descartó una precuela: "Definitivamente, eso no va a suceder".

El éxito de "Adolescencia"

En ese sentido ninguno descarta explorar nuevas historias con el mismo enfoque visual y narrativo que definió la serie. "El plano secuencia nos permite profundizar en la naturaleza humana de una forma única", explicó Walters.

Más allá de su éxito en la plataforma, "Adolescencia" ha trascendido la pantalla y ha dado pie a debates sobre violencia juvenil y la cultura incel. Con su impactante estilo de filmación, se mantuvo en el primer puesto en 80 países, e incluso, se considera útil en el ámbito educativo.

Por ahora, Graham y Walters siguen desarrollando nuevos proyectos con Matriarch Productions. Aunque insisten en que "no hay nada confirmado" sobre una nueva temporada, el fenómeno de la serie hace difícil imaginar que Netflix deje pasar la oportunidad.