"Hueás raras": Mario Sepúlveda, Marcelo Lagos y Lindorfo se unen en spot de "Stranger Things"

Este miércoles, la primera parte de la quinta y última temporada de "Stranger Things" llegará a Netflix.

En este contexto, y como ha sucedido con títulos como "Bridgerton" y "El Juego del Calamar", la cuenta chilena del gigante de streaming lanzó un spot cargado de suspenso, chilenismos y humor.

"Chile es tierra de volcanes, minas y misterios. ¿Y si lo raro no viene de otra dimensión, sino desde lo profundo?", introduce el posteo.

El clip comienza con Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros, relatando los extraños sucesos que ocurren bajo tierra: "Cabros, no sé cómo decirles esto, pero no se puede esperar más. Están pasando hueás raras bajo tierra, cosas que nunca pensamos que llegarían hasta acá".

Posteriormente, aparece el geógrafo Marcelo Lagos -utilizando un tono apocalíptico-, para revelar que, pese a sus investigaciones, no hay explicación para una serie de "sismos sospechosos en todo Chile": "Analizo los datos una y otra vez y siempre es diferente. Voces e idiomas que no reconozco. Interferencias, números imposibles (...) nunca antes he visto algo así".

Por su parte, el veterinario Sebastián "Lindorfo" Jiménez presenta su programa "Cosas raras en la selva" -parodia del extinto "La ley de la selva"-, señalando haber encontrado una criatura proveniente "del otro lado" -clara referencia a los demogorgon de la serie.