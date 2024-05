Jeffrey Wright se une al elenco de "The Last of Us": Tendrá el mismo personaje del videojuego

El actor Jeffrey Wright, conocido por su trabajo en la serie "Westworld" o la película "American Fiction", es la nueva incorporación al elenco de "The Last of Us".

El ganador del Globo de Oro se unirá a un grupo de actores comandado por Pedro Pascal y Bella Ramsey, y que tendrá otras adiciones como Kaitlyn Dever como "Abby", Isabela Merced como "Dina" y Catherine O'Hara en un papel secreto.

Por su parte Wright volverá a interpretar a "Isaac", el poderoso líder de un grupo paramilitar que ya interpretó en el videojuego "The Last of Us: Part II".

La segunda temporada de "The Last of Us" se encuentra en plena fase de producción. Su estreno está proyectado para 2025.