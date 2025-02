Kel Calderón pasó su cumpleaños en Reino Unido junto a actores de Bridgerton

La influencer Kel Calderón vivió un cumpleaños único en compañía de los actores de la popular serie de Netflix Bridgerton en el Reino Unido.

Calderón contó a LUN que la invitación por parte de Netflix fue inesperada, pero que "no podía decir que no" pese a que ese mismo 14 de febrero cumplía 34 años.

"La verdad es que se me olvida un poco que estoy de cumpleaños (...) Tenía todo planeado para celebrar en Chile, tenía a mis amigos y a mi novio con todo armado. Pero cuando se me presentó la oportunidad de venir a conocer el set de Bridgerton y el reparto, no me quedaba otra opción, no podía decir que no".

La hija de Raquel Argandoña pudo conocer los estudios de la serie romántica basada en los libros de Julia Quinn, e incluso compartió en un evento junto a Yerin Ha y Luke Thompson, protagonistas de la cuarta temporada.

"Nunca había pasado mi cumpleaños tan lejos de mi casa. Pero estoy demasiado feliz y agradecida por la oportunidad. Concluí que iba a tener muchos cumpleaños en la vida, pero de estas oportunidades no iba a tener tantas", reflexionó.

"Ha estado increíblemente bien organizado. Imagínate que pude entrevistar al reparto (...) Ha sido un día espectacular, uno que voy a recordar por siempre", contó.

Cabe destacar que este viernes 14 de febrero fue presentado un adelanto de la nueva temporada 4 de Bridgerton, que tendrá como pareja a Benedict Bridgerton y a Sophie Baek.