Live action de "One Piece" presenta el primer vistazo a Nico Robin en la segunda temporada

Este fin de semana, Netflix presentó el primer adelanto de la segunda temporada de "One Piece", live action del anime del mismo nombre.

En el clip, se puede ver a la Tripulación Sombrero de Paja listos para nuevas aventuras a bordo del Going Merry, presentando a esperados personajes del manga como Smoker, Brogy y Nico Robin, interpretada por la actriz Lera Abova.

Además, se deja ver en el adelanto que Luffy, Zoro, Nami, Sanji y Usopp van directo al Grand Line.

La segunda temporada de la serie llegará al gigante de streaming en 2026 y, además, la plataforma confirmó que habrá un tercer ciclo.