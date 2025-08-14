"Merlina" presenta trailer de la segunda parte de su temporada 2: ¿Cuándo se estrena?

Netflix presentó el trailer de la segunda parte de la temporada 2 de "Merlina", la serie más popular del momento en todo su catálogo.

Hace algunas semanas La producción protagonizada por Jenna Ortega estrenó los cuatro primeros episodios de la segunda temporada, la cual se dividió en dos partes.

En el clip se confirmó el retorno de Gwendoline Christie como la directora "Larissa Weems".

La segunda tanda de capítulos (cuatro en total) se podrá ver en Netflix desde el próximo 3 de septiembre.