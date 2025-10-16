NBA llega al streaming de la mano de Prime Video: Este es el calendario de partidos

La plataforma Prime Video anunció un acuerdo para transmitir la NBA en más de 200 países alrededor del mundo, incluyendo a Chile y a buena parte de Latinoamérica.

Este contrato, que se extiende por 11 años, se activará para la temporada 2025-2026 y tendrá en cartelera más de 60 encuentros comenzando el próximo 24 de octubre con una doble jornada entre Boston Celtics y New York Knicks, y los Minnesota Timberwolves y los Lakers de Los Ángeles.

"Chile es un mercado prioritario también para nosotros, tiene más de 4 millones de fans de la NBA. Es en esos territorios donde queremos llevar la mejor experiencia y consistencia, queremos escalar esto a otro nivel", señaló a Cooperativa Liliana Castillo, jefa de distribución de la NBA para Latinoamérica.

La llegada al streaming de este popular deporte estará condimentada con una serie de mejoras tecnológicas que permitirán al espectador un mayor entendimiento del juego: desde la posibilidad de sintonizar múltiples encuentros a la vez, hasta estadísticas que se actualizan en tiempo real gracias a la Inteligencia Artificial.

"Es nuestra forma de acercar a los fans a ver el partido, no se trata de sentarse a ver y sólo escuchar lo que me quieren decir, si no que yo también quiero opinar como espectador", complementó Salomón Sacal, jefe de marketing de Prime Video.

En ese sentido, apunta a que "la NBA es tan rápida que es difícil de seguir y, si bien, este tipo de tecnología de datos se puede aplicar a cualquier deporte, en este caso es ideal por su naturaleza".

Partidos de NBA en Prime Video

Cada una de las emisiones de la NBA en Prime Video contará con un programa previo de 30 minutos que incluirá a exfiguras como Dirk Nowitzki, Blake Griffin y Udonis Haslem, entre otros.

Además, al final de cada partido, se realizará un espacio de una hora con entrevistas y análisis de lo ocurrido. Además la plataforma dispondrá de un compacto con las mejores jugadas inmediatamente después de finalizado un encuentro.

Estos son algunos de los 60 partidos de la NBA que se podrán ver en Prime Video: