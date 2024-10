Netflix anuncia serie de "Orgullo y prejuicio" a 20 años de exitosa película

La plataforma Netflix se encuentra trabajando en una nueva serie basada en la clásica novela "Orgullo y prejuicio".

Según detalla Deadline, el proyecto se encuentra en fase de preproducción con la periodista y guionista Dolly Alderton ("Everything I Know About Love") como escritora.

Por ahora no existe elenco, dirección y equipo de producción confirmados para esta obra, que se basará en la aclamada novela Jane Austen publicada en 1813.

Las novedades de esta nueva serie también llegan casi 20 años después del estreno de la película de 2005, la cual contó con Keira Knightley y Matthew Macfadyen en los papeles principales de "Lizzy Bennet" y "Mr. Darcy", respectivamente.