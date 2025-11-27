Netflix en el Upside Down: estreno de "Stranger Things" colapsó el servicio

El estreno de la quinta y última temporada de la popular serie de ficción "Stranger Things" llegó a colapsar este miércoles el servicio de Netflix, que permaneció caído durante unos minutos coincidiendo con el inicio de su proyección.

Según informan revistas especializadas, el servicio se cayó a las 22:00 horas (hora chilena), justo cuando salía el nuevo ciclo de la historia, y permaneció así durante unos tres minutos. Posteriormente, algunos suscriptores siguieron experimentando problemas.

De acuerdo a Variety, decenas de miles de personas que se conectaron para ver la serie fantástica se encontraron con una imagen que decía "Algo salió mal. Lo sentimos, tenemos problemas con tu solicitud. Encontrarás mucho que explorar en la página de inicio".

Un portavoz de el gigante de streaming señaló al citado medio que "algunos usuarios experimentaron brevemente un problema con la transmisión en dispositivos de televisión, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas en cinco minutos".

Esta no es la primera vez que Netflix se ve saturado por el tráfico de "Stranger Things". En julio de 2022, medios reportaron que la plataforma no estuvo disponible durante un breve periodo tras el lanzamiento de los dos últimos episodios de la cuarta temporada.

La serie de los hermanos Duffer, protagonizada por Millie Bobby Brown, Winona Ryder y David Harbour, presentará su final en tres partes: la primera llegó el 26 de noviembre, la segunda se proyectará el 25 de diciembre y la última, con solo el episodio -de dos horas de duración- con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre. De hecho, marcará un hito al llegar a las salas de cine.