Netflix estrenará "Rockstar: DUKI desde el fin del mundo", la ruta de un ícono del trap

Netflix confirmó el estreno de "Rockstar: DUKI desde el fin del mundo", un documental que retrata el recorrido personal y artístico de Mauro Ezequiel Lombardo, conocido mundialmente como DUKI.

Realizado en Argentina y dirigido por Alejandro Hartmann ("Carmel: ¿Quién mató a María Marta?"), el largometraje recorre la trayectoria de DUKI desde sus inicios en las batallas de freestyle en "El Quinto Escalón" hasta sus grandes hitos internacionales.

Entre ellos destacan sus conciertos en el Estadio River Plate en Buenos Aires y en el Santiago Bernabéu de Madrid.

El proyecto incluye la participación de artistas como Bizarrap y Nicki Nicole, y profundiza en los procesos creativos, las críticas y los desafíos personales que marcaron el camino de DUKI hacia convertirse en uno de los exponentes más influyentes de la música urbana en español.

La sinopsis describe la obra como "una mirada única al universo íntimo del artista argentino que transformó su historia personal en un fenómeno cultural de alcance global". El artista se enfrenta a diferentes contradicciones y a la pregunta central: ¿dónde termina Mauro y dónde empieza DUKI??

Con un equipo de producción integrado por SSJ, Dale Play y PEGSA, y un guion de Tatiana Mereñuk y Soledad Venier, "Rockstar: DUKI desde el fin del mundo" se prepara para mostrar, desde una perspectiva íntima y colectiva, una parte de la historia del trap argentino que trascendió fronteras.