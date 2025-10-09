"Peacemaker" llega al límite en el final de la temporada 2: ¿A qué hora estrena?

Este jueves, "Peacemaker" se despide -al menos por ahora- con el estreno del episodio final de su segunda temporada, cerrando esta etapa que ha puesto a prueba las alianzas, el pasado atormentado de su protagonista y los límites de su búsqueda de paz.

En el segundo ciclo, la historia profundizó en los dilemas morales de Chris Smith (John Cena), su relación con su padre Auggie (Robert Patrick) y los lazos con su equipo "11th Street Kids". En el penúltimo episodio, la historia dio un giro inesperado que dejó en suspenso el destino del antihéroe y de quienes lo acompañan.

James Gunn, quien escribió los ocho episodios y dirige el cierre, adelantó que el final -titulado "Full Nelson"- será el más extenso de la temporada y el más emotivo. El director también ha insinuado que esta conclusión podría conectar con los nuevos proyectos del renovado Universo DC que él mismo lidera.

El elenco principal mantiene a John Cena, Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Steve Agee y Robert Patrick, junto a incorporaciones destacadas como Frank Grillo, Tim Meadows y Sol Rodríguez. Todos forman parte de un cierre que promete acción, redención y consecuencias duraderas.

¿Dónde y a qué hora ver el final de temporada de "Peacemaker"?

El episodio final de la segunda temporada de "Peacemaker" llegará a HBO Max este jueves 9 de octubre a las 22:00 horas (hora chilena).