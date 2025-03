Película chilena fue destacada por The New York Times entre las mejores de terror

El prestigioso medio The New York Times elogió a la película chilena "Casa Lobo" y la catalogó como una de las mejores del género de terror en lo que va del siglo XXI.

La película estrenada en 2018, está inspirada en Colonia Dignidad, y sigue la historia de una joven que huye de una secta religiosa de alemanes para evitar ser castigada por haber liberado a dos cerdos de la granja en la que habitaba.

La mujer encuentra refugio en una casa en el bosque, donde esconde a los dos animales con los que entabla una relación maternal que se va tornando siniestra.

El medio estadounidense comenzó a describir la cinta dirigida por Joaquín Cociña y Cristóbal León como "una asombrosa película animada de Chile, tiene un descarado comienzo metafílmico que pretende ser de "La Colonia", una ligera variante de la muy real Colonia Dignidad".

"La película es una mezcla de animación de modelos dibujados y stop-motion. Se presenta en una sola toma continua y los fondos están siempre en movimiento. La primera idea ingeniosa de esta película es que también es un producto de esa colonia, uno con una lección", se detalla.

The New York Times destacó la cinta chilena junto a grandes producciones como "American Psycho", "The Babadook", "Insidious 3", "The Conjuring 1 y 2", "Get Out", "A Quiet Place", "The Witch", "The Hereditary", "The Substance", y otras.