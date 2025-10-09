"Pluribus" de Vince Gilligan estrena su primer trailer y da detalles de su trama

La plataforma Apple TV+ estrenó el primer trailer de "Pluribus", la nueva serie del creador de "Breaking Bad", Vince Gilligan.

La producción estará protagonizada por Rhea Seehorn -que precisamente brilló junto a Gilligan en "Better call Saul"- interpretando a "Carol", una mujer que ha sido descrita como "la persona más miserable de la Tierra" cuya misión es "salvar al mundo de la felicidad".

En el adelanto se ve como "Carol" es contactada por teléfono por un grupo de personas felices, quienes prometen "encontrar lo que te hace diferente para así poder arreglarlo".

A juzgar por su trailer, "Pluribus" contará con una mezcla de géneros como la ciencia ficción, la comedia, el drama y el thriller.

La nueva serie de Vince Gilligan debutará en Apple TV+ el 7 de noviembre con sus dos primeros episodios. El resto de los capítulos se estrenará cada viernes hasta el 26 de diciembre.