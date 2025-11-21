"Pluribus" de Vince Gilligan fue la serie más vista en su estreno en Apple TV

La serie "Pluribus" de Vince Gilligan ("Breaking Bad") se convirtió en la producción dramática más vista durante su estreno en la plataforma Apple TV.

Según anunció la propia compañía la serie superó el debut de la segunda temporada de "Severance" con el estreno de sus dos primeros episodios el pasado 7 de noviembre.

Si bien aún no existen números consolidados, se estima que "Pluribus" fue vista unos 6,4 millones de horas en sus primeros siete días sólo en territorio estadounidense.

Esta popularidad quedó de manifiesto cuando, al momento de su lanzamiento, la plataforma Apple TV experimentó problemas técnicos por una sobredemanda.

Actualmente "Pluribus" lleva cuatro episodios emitidos y estrenará uno nuevo cada viernes hasta el 26 de diciembre.