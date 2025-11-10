¿Por qué Vince Gilligan se quedó en Albuquerque para su nueva serie "Pluribus"?

"Pluribus", la aclamada nueva serie de Vince Gilligan, tiene varios puntos de conexión con los otros trabajos del escritor pero uno ha destacado por sobre el resto: la historia se desarrolla en la ciudad de Albuquerque.

Al igual que "Walter White" en "Breaking Bad" y "Jimmy McGill" en "Better Call Saul", la historia de "Carol Sturka" (Rhea Seehorn) también se lleva a cabo (mayoritariamente) en la ciudad de Nuevo México. Y aunque esta serie no pertenece al "universo 'Breaking Bad'", era un tema que preocupaba a Gilligan.

"Por un lado me resistí a grabar en Albuquerque porque pensaba que mucha gente podía confundirse y pensar que esto tenía algo que ver con 'Breaking Bad' o 'Better Call saul'", señaló el estadounidense al ser consultado por Cooperativa.

"Sin embargo, la respuesta es mucho más sencilla que eso", agregó Gilligan, quien reveló que "amo a mi equipo y todos ellos viven en Albuquerque".

Una razón sencilla y humana

En ese sentido Vince Gilligan detalló que "he trabajado con ellos por casi 20 años y quiero que sigan trabajando, quiero ayudarlos a alimentar a sus familias y manter su empleo. Quiero decir que ellos pueden hacer lo que quieran, pero yo quiero seguir trabajando con ellos".

"Los quiero mucho y trabajamos muy bien: no tengo que explicar demasiado lo que quiero porque ellos ya saben y entienden. Esa era razón suficiente para rodar en Albuquerque", puntualizó el director.

La serie "Pluribus" yaestrenó en Apple TV+ sus dos primeros episodios, los que fueron promocionados con un creativo clip en el que aparecían diversos actores y actrices de "Breaking Bad" y "Better Call Saul", famosos y personas comunes.