Tópicos: Magazine | Streaming

Qué ver: El increíble mundo de "Merlina" y el debut en el cine del creador de "Succession"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"Merlina" se encuentra emitiendo su segunda temporada.

Qué ver: El increíble mundo de
En las recomendaciones de esta semana destaca la serie "Merlina", que se encuentra emitiendo su segunda temporada en Netflix, y la película "Mountainhead" de Jesse Armstrong ("Succession").

Con Jenna Ortega como protagonista, "Merlina" presenta un exquisito universo concebido por el mismísimo Tim Burton e inspirado en los personajes de "Los Locos Addams", pero con una historia independiente y un toque renovado.

La primera temporada sigue a "Merlina" en su ingreso a la Academia Nunca Jamás, donde se verá envuelta en un oscuro y corrupto misterio que tendrá que desentrañar. En su segunda temporada "Merlina" regresa a su escuela convertida en una estrella.

Con un aspecto técnico perfecto y una irónica y original narrativa, esta serie resulta en un deleite no sólo para el público adolescente al que apunta, también al espectador más adulto.

Mountainhead en HBO Max

Jesse Armstrong, el creador de "Succession", debuta en el cine con esta película sobre cuatro magnates tecnológicos que se reúnen en un retiro durante un fin de semana, mientras el mundo colapsa por culpa de una herramienta de inteligencia artificial.

La cinta reflexiona en torno al poder del dinero y la tecnología y a los delirios mesiánicos de estos multi millonarios.

