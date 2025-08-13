Qué ver: "En el Barro", la cruda serie derivada de "El Marginal" que se para por si misma

Este jueves 14 de agosto se estrena en Netflix "En el Barro", una nueva serie argentina que surge como un spinoff de la aclamada "El Marginal", pero que cuenta con sus propias credenciales.

La obra sigue a "Gladys Guerra de Borges" (Ana Garibaldi), la esposa de "Marito Borges" (Claudio Rissi), durante su paso por una cárcel femenina de alta seguridad. Allí, junto a un grupo de nuevas internas, tendrá que navegar un camino lleno de violencia y corrupción, pero también repleta de los vicios y falencias del sistema penitenciario para mujeres.

Con guiños a "Los Soprano", la serie también muestra los diversos "mundos" que existen dentro de este tipo de recintos: desde pabellones de mujeres con niños hasta sectores donde se genera pornografía digital o se vende droga, todo bajo la vigilancia de una cuestionable directora.

"Hubiese sido raro que quedara en el relato del mundo masculino y no se le diera espacio a las mujeres que están privadas de libertad, que tienen una realidad muy distinta a los hombres que caen en cana. Las mujeres, en general, quedan solas y son condenadas socialmente. Es una realidad mucho más cruda y dura", señaló a Cooperativa Lorena Vega, actriz que encarna a "La Zurda" en "En el Barro".

¿Dónde ver? En Netflix desde el 14 de agosto

8 Capítulos

El Gran Guerrero

¿Dónde ver? Apple TV+

3 capítulos emitidos, estrenos cada viernes

Jason Momoa es el creador y protagonista de esta serie histórica sobre un guerrero hawaiano de fines del siglo XVIII llamado "Kaʻiana" que tuvo grandes hazañas durante la unificación de Hawai.

Una serie con mucha acción, pero con muchos detalles sobre la cultura ancestral de la isla y sus pueblos, hablada en hawaiano antiguo y con tomas increíbles de la zona.