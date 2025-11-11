Qué ver en streaming: La sentida versión de "Frankenstein" de Guillermo del Toro en Netflix

La versión del clásico "Frankenstein" del aclamado director Guillermo del Toro ya se encuentra disponible en el catálogo de Netflix.

La película es una de las apuestas más importantes de la plataforma de cara a la próxima temporada de premios tras el estrepitoso fracaso de "Emilia Pérez" a comienzos de este año.

En esta ocasión el actor Oscar Isaac es encargado de interpretar al doctor "Victor Frankesntein", un científico obesionado con los avances médicos que se ve nublado en su juego "a ser Dios" cuando le devuelve la vida a un cuerpo inerte que él mismo fabricó.

Basada en la clásica novela de Mary Shelley, el largometraje muestra el viaje de esta criatura encarnada por Jacob Elordi en su entendimiento sobre la vida, la venganza, la soledad y el amor.

¿Es buena Frankenstein de Guillermo del Toro?

Con 150 minutos de duración "Frankenstein" de Guillermo del Toro entrega una versión filosófica y melodramática de esta historia, la cual cuenta con innumerables adaptaciones en el cine y la televisión.

La maestría única que tiene el director mexicano para crear ambientes que navegan entre la fantasía y la historia le da el soporte visual a un cuento que busca preguntarse sobre la monstruosidad de la criatura y su creador, y que analiza las versiones de ambos personajes.

Por otro lado el "Frankenstein" de Jacob Elordi debe ser la versión mas sintiente y emocional de este clásico personaje en la historia del cine, aportando al relato de amor y redención que presenta Del Toro, anotándose una de las mejores películas de su filmografía.