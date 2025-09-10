Qué ver en streaming: Spike Lee y Denzel Washington adaptan un clásico en "Del cielo al infierno"

Los ganadores del Oscar, Spike Lee y Denzel Washington, volvieron a reunirse para adaptar un clásico del director japonés Akira Kurosawa con una mirada actual y fresca.

"Del cielo al infierno", basada en la cinta "High and Low" de 1963 y en la novela "King's Ransom" de 1959, es una nueva película de Apple TV+ en la que Washington encarna a un productor musical que pondrá a prueba su integridad.

La obra dirigida por Spike Lee sigue a "David King" (Denzel Washington), este magnate de la industria de la música que está a punto de convertirse en el accionista mayoritario de la disquera en la que trabaja. Justo cuando va a concretarlo, le avisan que su hijo es secuestrado y que debe pagar un millonario rescate.

Sin embargo el secuestrador se ha equivocado y ha abducido al hijo de su chofer "Paul" (Jeffrey Wright), aunque igual exige el pago de un alto monto a cambio de su vida. Allí "King" tendrá que decidir si arriesgar todo su patrimonio o manchar sus manos con la sangre de un joven.

Con el inconfundible estilo de Spike Lee, "Del cielo al infierno" entrega un satisfactorio viaje por una historia conocida que no deja de plantear dudas morales en torno a cómo el poder y el dinero cambian a las personas, pero además con una fresca mirada sobre la industria musical y la influencia del crimen en este mercado.

¿Dónde ver? Apple TV+

Task, lo nuevo de Mark Ruffalo

En esta nueva serie de HBO, Mark Ruffalo interpreta a "Tom", un agente del FBI que reciéntemente sufrió un grave incidente familiar y que se encuentra en labores menores dentro de la institución. Sin embargo se verá forzado a cambiar su estilo de vida cuando le ordenen comandar una operación contra una misteriosa banda dedicada a asaltar a narcotraficantes.

En paralelo la serie sigue a "Robbie" (Tom Pelphrey), un padre de familia que quedó viudo y que aparentemente intenta criar a sus hijos, aunque por las noches lidera a la banda criminal a la que precisamente investigará el personaje de Ruffalo.

"Task: Operación especial" es una serie de Brad Ingelsby, el creador de la aclamada y premiada "Mare of Easttown" de 2021.