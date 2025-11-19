Serie "Un hombre infiltrado" y su inspiración en "El Agente Topo": "Amamos su sinceridad y franqueza"

El elogiado documental de Maite Alberdi "El Agente Topo" no sólo recibió una histórica nominación al Oscar, si no que también sirvió de inspiración para la comedia de Netflix "Un hombre infiltrado".

La serie -que estrena su segunda temporada este 20 de noviembre- tomó la historia protagonizada por Sergio Chamy y la convirtió en una serie ficcionada que tiene al icónico Ted Danson en el rol principal, pero que también reflexiona en torno a temáticas como el duelo, la amistad y la tercera edad.

"Nos inspiraron muchas cosas, pero principalmente la historia de esta persona que tenía todas las razones para encoger su vida y volverse alguien pequeño, pero que toma esta arriesgada decisión para engrandecer su vida e ir en búsqueda de una nueva aventura", destacó a Cooperativa Mike Schur ("The Office"), el creador de "Un hombre infiltrado".

Al igual que el largometraje, la primera temporada sitúa a "Charles" (Ted Danson) dentro de una casa de reposo para investigar diversos delitos menores y malos entendidos entre sus residentes. "Nos encantaba esa sinceridad y esa franqueza que tenía para contar su historia y agradecemos que Maite (Alberdi) nos haya permitido hacer esta adaptación", puntualizó.

Sin embargo en esta segunda temporada "Un hombre infiltrado" se desmarcó de la historia original y llevó a este improvisado detective a investigar dentro de una universidad y a hacerse pasar por profesor. "La primera temporada es sobre procesar el duelo y sentíamos que no podíamos contar esa historia otra vez", complementó Schur.

"Lo más lógico era que nuestro próximo episodio considerara que este hombre (Charles) había procesado el tema y la pregunta que nos quedaba era: ¿hay espacio en mi vida para compartirla con alguien más?", agregó el guionista y director.

Un nuevo amor para Charles

Una de las nuevas aventuras que enfrentará "Charles" en "Un hombre infiltrado" es una relación amorosa dentro de la tercera edad. Para ello recurrieron a la actriz Mary Steenburgen, quien en la vida real es la esposa de Ted Danson.

"Fue un sueño hecho realidad para los dos", asegura Danson a Cooperativa sobre el haber trabajado con su esposa. "Nos tomamos muy en serio, pero también nos deleitamos y nos divertimos mucho, fue casi como una excusa para volver a enamorarse", agregó el actor.