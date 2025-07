"The Paper": Serie derivada de "The Office" ya tiene fecha de estreno confirmada

"The Paper", la serie derivada de la aclamada comedia estadounidense "The Office", ya tiene fecha de estreno confirmada.

La producción estará centrada en los trabajadores de un periódico, quienes empiezan a ser filmados por el mismo equipo que grabó el documental dentro de "The Office".

Esta serie será encabezada por Greg Daniels (co creador de "The Office") y Michael Koman ("Nathan for You"). Además se confirmó el regreso de Óscar Núñez reinterpretando al recordado "Óscar Martínez" de la serie original.

El elenco de "The Paper" está conformado por Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young y Tim Key.

"The Paper" estrenará sus primeros cuatro episodios el próximo 4 de septiembre en la plataforma Peacock. Por ahora se desconocen los detalles de su estreno en Latinoamérica.