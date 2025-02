Actriz Patricia López denunció que fue expulsada de una playa en el lago Vichuquén

La actriz Patricia López denunció a través de sus redes sociales que fue expulsada de una playa del lago Vichuquén, en la región del Maule.

Todo ocurrió en la comunidad de Santa Rosa de Aquelarre, lugar donde habría llegado a una mujer que asegura que había concesionado el lugar y que "ahora era privado".

"Me acaban de echar de una playa que, según mi entender y el de todos los vecinos, era pública, La Rampla, que es Santa Rosa de Aquelarre y la señora me dijo que me fuera porque ella lo había concesionado y que ahora era privado", relató López desde el lugar.

"Pido por favor a las autoridades que ayuden a los ciudadanos que se han agrupado en el lago para que todos podamos disfrutar de este lago maravilloso, que nuestros hijos puedan tocar el agua, nuestros adultos mayores se puedan bañar, y que podamos vivir en equilibrio entre la propiedad privada y los espacios públicos, porque de eso se trata, disfrutar nuestro Chile", agregó.

"Cada día desaparecen más y más playas públicas, servidumbres de paso, y caminos que llevaban al lago. Es increíble, el lago Vichuquén se mira, pero no se toca", aseguró.

¿Cómo puedo denunciar si no me dejan acceder a una playa pública?

Cabe destacar que la ley asegura que "todas las personas en Chile tienen derecho a acceder a playas de mar o lago, desembocaduras de ríos, cascadas o glaciares (considerados todos como bienes nacionales de uso público). Según la ley, los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos deberán facilitar gratuitamente el acceso a las personas, para fines turísticos y de pesca cuando no existan otras vías o caminos públicos".

Si has vivido una experiencia similar, puedes interponer una denuncia en la web institucional de la Subsecretaría de Bienes Nacionales.