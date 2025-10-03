Diddy recibe condena de cuatro años y dos meses por delitos vinculados a prostitución

El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue sentenciado este viernes por el tribunal federal de Nueva York a 50 meses de prisión, equivalentes a cuatro años y dos meses, y una multa de 500.000 dólares por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

El magistrado Arun Subramanian fundamentó la decisión señalando que, si bien reconoce la influencia de Combs, no puede ignorar que usó su poder para abusar "física y psicológicamente" de mujeres.

Subramanian agregó que gran parte de la violencia física ejercida contra sus exparejas, la cantante Cassie Ventura y una mujer identificada como "Jane", estuvo vinculada a los maratones sexuales o "freak offs" que el artista organizaba.

Antes de conocerse el fallo, Combs se dirigió al tribunal para pedir perdón. "Mis acciones fueron horribles y vergonzosas. Estaba enfermo por las drogas. Necesitaba ayuda pero nunca la pedí", declaró el músico, quien también se disculpó con sus siete hijos y su madre, afirmando: "Ahora mismo, me odio".

La condena supera la solicitud de 14 meses presentada por su defensa, aunque el rapero ya lleva un año de reclusión que será descontado de la pena. Durante la audiencia, seis de sus hijos y su equipo legal pidieron al juez que le diera "una segunda oportunidad", argumentando que ya había sido "castigado" por la opinión pública.

Pese a las disculpas, el juez Subramanian enfatizó que la sentencia debía reflejar la "gravedad" de los delitos y su impacto en las víctimas, quienes llegaron a contemplar el suicidio. El magistrado concluyó dirigiéndose a Combs: "Hay luz al final del túnel".