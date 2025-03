Actriz Thelma Fardin celebra sentencia firme contra Juan Darthés: "Es un mensaje para las víctimas"

La justicia federal de Brasil ratificó la condena de seis años de prisión en régimen semiabierto para el actor Juan Darthés, declarado culpable de violación contra la actriz argentina Thelma Fardin. El hecho ocurrió en 2009 durante una gira del programa "Patito feo" en Nicaragua, cuando Fardin tenía 16 años y Darthés 45.

La decisión, respaldada por cinco de los seis jueces del Tribunal Regional Federal, confirma el fallo inicial tras un recurso presentado por la defensa del imputado. Fardin expresó su satisfacción en un video para sus redes sociales: "El juez no puso en duda los hechos. Eso está firme. No pueden discutir más que lo que dije, pasó".

Además, destacó que el fallo envía un mensaje contundente a las víctimas de violencia sexual en Latinoamérica, explicando que la justicia está "entendiendo cómo se tienen que probar este tipo de delitos, la importancia de la palabra de las víctimas".

Aunque la condena ya está firme, el abogado de Fardin, Martín Arias Duval, explicó a La Nación de Argentina, que aún no se ejecutará debido a posibles recursos extraordinarios por parte de la defensa de Darthés. Pero explicó este tipo de sentencias rara vez se revierten y que los hechos ya no pueden ser cuestionados: "Ya no va a haber duda de que Darthés la violó a Thelma", afirmó Duval.

Duval también resaltó el coraje de Fardin: "Ella marcó un quiebre con un sistema de silencio y complicidad". Destacó que la justicia brasileña aplicó un protocolo de perspectiva de género durante el proceso, lo que el abogado calificó como un "cambio de paradigma".

Finalmente, Fardin agradeció el apoyo recibido a través de un mensaje en Instagram, donde celebró el fallo junto y su mejor amiga, Lucia Gaffoglio: "Las amigas son la clave de todo", escribió, encima de una foto de hace siete años, cuando ambas viajaron a Nicaragua para denunciar.

Su abogada ante la justicia brasilera, Carla Amaral de Andrade Junqueira, también publicó orgullosa el resultado del juicio.