D4vd transfiere propiedades a su madre durante investigación por la muerte de Celeste Rivas

El cantante D4vd, de nombre real David Anthony Burke, realizó recientes movimientos inmobiliarios en Texas, mientras la policía continúa investigando la muerte de Celeste Rivas, una adolescente de 14 años cuyo cuerpo en descomposición fue hallado en el maletero delantero del Tesla del rapero.

Según documentos legales obtenidos por TMZ, el artista transfirió la titularidad de dos viviendas en el área de Houston a nombre de su madre, a través de un fideicomiso. Los registros indican que las transferencias se efectuaron los días 18 y 22 de septiembre, coincidiendo el primero con un incidente de "swatting" en una de las casas.

Esto significa que ese día, una persona, presuntamente usando un dispositivo para distorsionar la voz, llamó a la policía con un falso reporte de tiroteo y víctima fatal. Al llegar los agentes, fueron recibidos por los padres del cantante, quienes informaron que sus hijos menores se encontraban en el segundo piso de la casa.

Antes de esto, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) había ejecutado una orden de registro el 17 de septiembre en la vivienda alquilada por D4vd en California.

Este procedimiento está ligado a la investigación por la muerte de Rivas, quien fue reportada como desaparecida en Lake Elsinore, California, a inicios de 2024. Las autoridades creen que la joven pudo haber estado muerta durante varias semanas antes de que su cuerpo fuera encontrado en el vehículo del artista.

Tras el hallazgo, D4vd canceló el resto de su gira y suspendió el lanzamiento de su álbum deluxe "Withered". El cantante no ha vuelto a aparecer en público, y su abogado no ha respondido a las solicitudes de comentarios realizadas por TMZ.