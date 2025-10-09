Álvaro Díaz sobre la experiencia de 31 Minutos en Tiny Desk: "Fue una fiesta"

Álvaro Díaz, cocreador de 31 Minutos e intérprete del icónico Juan Carlos Bodoque, repasó la experiencia del grupo en el Tiny Desk y en conversación con Lo que Queda del día de Cooperativa detalló cómo fue llegar a ls estudios de NPR (National Republic Radio) y la calidez de su equipo.

"El lugar es impresionante. Es un edificio nuevo, con unas plantas libres maravillosas, es un paraíso para trabajar", contó el periodista y titiritero, destacando que es "tranquilo y comodísimo".

En este contexto, el realizador reveló que la conexión con el equipo técnico fue inmediata y que incluso se involucraron activamente en el show. "Hay una imagen que es muy emocionante, que es George, un sonidista del Tiny, que sale moviendo el brazo del bajista de 'Arwrarwrirwrarwro'", relató.

"Cuando ves que alguien del equipo (de NPR) ya está moviendo un títere o proponiendo ideas, sabes que todo va a salir bien", agregó.

La presentación contó con un público reducido de unas 40 personas, entre funcionarios y algunos chilenos que lograron asistir. "Faltó el C-H-I nomás", bromeó, destacando la emoción del momento y el nivel de profesionalismo de la producción. "Nos abrazamos y tocamos con ellos. Muchos funcionarios que habían ido con sus hijos", añadió.

Sobre el futuro del proyecto, Díaz explicó que esta participación forma parte de una etapa mayor: "Está dentro de lo que va a empezar ahora, que es promover la película, una película que tiene el mismo espíritu del Tiny Desk. Va a ser un buen cierre de año para 31 Minutos".

Pese a que el vídeo ya supera 5.7 millones de reproducciones en YouTube, el creador prefiere mirar hacia adelante. "Ya fue, lo celebramos, lo vimos, nos emocionamos. Pero ya fue, las cosas tienen que ser así. El partido importante es el que viene, siempre", concluyó.