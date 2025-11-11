Daniel Castro y el fenómeno de 31 Minutos: "Los personajes ya tienen vida propia"

A más de 20 años del estreno de 31 Minutos, el guionista y titiritero Daniel Castro se refirió a la evolución del exitoso proyecto, que destacó recientemente por su participación en Tiny Desk y que estrenará su segunda película "Calurosa Navidad" en Prime Video el próximo 21 de noviembre.

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, la voz de personajes como Policarpo Avendaño, Mico el Micrófono y Calcetín con Rombos Man indicó que el universo que ayudó a crear "tiene mucho que entregar todavía".

"En el fondo, los personajes ya tienen vida propia. Uno podría describir a Tulio, a Bodoque, a Juanín, como si los conociera, con la cantidad de anécdotas que tienen y con las personalidades que han desarrollado", comentó.

En este contexto, Castro destacó que esa independencia de los títeres refleja el cariño que el equipo mantiene por el proyecto. "Más que darle, darle, darle, tiene que ver con el cariño que tenemos hacia ese universo que hemos creado y a los personajes que respetamos y ponemos a ellos por sobre nosotros que estamos abajo", afirmó. "Eso es lo bonito, los que tienen ahí el verdadero protagonismo y la fama y todo que contar, y a los que los niños y adultos aman mucho, son ellos."

El guionista agregó que esa autonomía se apoya en la libertad creativa que siempre tuvieron para "inspirarnos y hacer personajes bien originales. (...) Pasa con todos los personajes protagónicos de la serie, que uno dice: '¿En qué se habrán inspirado?' Algo de eso hay, pero también hay mucho como personal en los personajes".

Sobre el vínculo con la audiencia, Castro aseguró que 31 Minutos ha sabido mantenerse vigente por su forma de comunicarse con los niños. "Tiene una relación con el público infantil bastante horizontal, bastante directa, sin subestimarlo a ellos, ni su inteligencia, ni su capacidad de entender lo que se hace en el programa", señaló.

Finalmente, destacó que esa forma de trabajo ha permitido que el programa conserve su identidad con el paso del tiempo. "El programa cultivó su propia estética, su propio look, en la confección de los personajes, en los colores de sus fondos, en los tiros de cámara", dijo, y añadió que el equipo quiere "seguir trabajando con ellos lo más que podamos siempre".