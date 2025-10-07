"Estoy pa' dentro": Jani Dueñas celebra el éxito de 31 Minutos en Tiny Desk

La comediante Jani Dueñas, integrante de 31 Minutos y la voz histórica de Patana y varios personajes, reaccionó al éxito que ha tenido el Tiny Desk del grupo.

A través de Instagram, la exClub de la Comedia se refirió al impacto que ha generado la sesión, que superó los 2.5 millones de reproducciones en YouTube en solo 24 horas.

"Estoy súper impresionada de todos los mensajes que han llegado todo el día. Me ha costado un poco, todo, porque es abrumador (...) He leído todo lo que he podido", expresó en sus historias.

Y añadió: "Me hace muy feliz ser parte de un trabajo y de un arte que hace tan feliz a tanta gente. Entregar felicidad en este mundo en el que estamos viviendo hoy día, me parece hermoso".

En otro vídeo, la intérprete de "Mi muñeca me habló" agradeció a quienes han compartido el programa, estrenado hace más de dos décadas, a nuevas generaciones.

"Gracias a todos los amigos con hijos que están mostrándoles a todas las generaciones futuras que han vibrado con esto, a los que se despertaron contentos hoy por esto. Yo de verdad estoy pal hoyo, estoy para dentro, estoy muy contentísima", aseguró, para luego añadir: "Voy a disociarme y luego celebrar, porque hay tiempo para todo".