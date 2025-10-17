Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión | 31 minutos

"Top, top, top": Cadem revela la canción de 31 Minutos favorita de los chilenos

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La encuesta 5C definió como favorita a uno de los temas que fue parte de la sesión Tiny Desk.

31 Minutos ha vuelto a la palestra estas últimas semanas tras el lanzamiento de la esperada sesión Tiny Desk.

En el concierto de NPR (National Public Radio de Estados Unidos), que acumula más de 9.4 millones de reproducciones en YouTube, la banda musical detrás de la serie hizo un nostálgico y divertido repaso por sus dos décadas de trayectoria, emocionando a todos sus fanáticos en toda Latinoamérica. 

En este contexto, la encuesta Cadem 5C, publicada este jueves, consultó a los chilenos por sus canciones favoritas del noticiario de títeres.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por NPR Music (@nprmusic)

¿Cuál es la canción "top, top, top" de 31 Minutos?

Los resultados del sondeo, realizado entre el 8 de septiembre al 13 de octubre, definieron a "Mi muñeca me habló" como la favorita del público con el 16% de las preferencias, seguida por "Bailan sin cesar" y "Yo nunca vi televisión (y luego sí pero después no)", con un 14% y 10% respectivamente. 

Ranking de canciones:

  • Mi muñeca me habló (16%)
  • Bailan sin cesar (14%)
  • Yo nunca vi televisión (10%)
  • Me cortaron mal el pelo (7%)
  • Tangananica-Tangananá (7%)
  • Mi equilibrio espiritual (6%)
  • Señora, devuélvame la pelota o, si no, no sé lo que haré (4%)
  • Rin Raja (3%)
  • Arwrarwrirwrarwro (3%)
  • Objeción denegada (3%)
  • El dinosaurio Anacleto (3%)
  • Son pololos (2%)
  • Doggy Style (2%)
  • Lala (2%)
  • Ríe (1%)
  • Nunca me he sacado un 7 (1%)
  • Guácala (1%)
  • Calurosa navidad (1%)
  • Diente blanco, no te vayas (1%)
  • Mister Guantecillo (1%)
  • Mi castillo de blanca arena con vista al mar (1%)
  • El Señor interesante (1%)
  • Yo opino (1%)
  • Ratoncitos (1%)

 

