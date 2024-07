Abogado de Raffaella di Girolamo negó filtrar testimonio contra Cristián Campos

El pasado miércoles, Canal 13 dio a conocer parte del testimonio de Raffaella di Girolamo, en el marco de la denuncia por abuso sexual contra Cristián Campos.

Tras la filtración del relato, donde la psicóloga da crudos detalles del extraño comportamiento de su expadrastro cuando ella era adolescente, el actor responsabilizó al abogado de di Girolamo, Juan Pablo Hermosilla, de hacer pública la información.

Abogado de Raffaella respondió a las acusaciones

Sin embargo, el representante de la víctima se refirió al testimonio y sus repercusiones, aclarando que no fue él quien compartió el testimonio.

"Nos dañó la filtración, ayer di una entrevista a Canal 13 y les reclamé, pero cortaron esa parte esa edición", declaró Hermosilla a Contigo en la mañana, señalando además no tener problemas con hablar con la prensa a través de comunicados.

Asimismo, el abogado añadió: "No solo nosotros no hemos filtrado, sino que creo que esto nos causó un daño. Ayer mi clienta me llama y me pide que le transmita a los medios que esto le produjo mucha angustia".

"Yo estoy de acuerdo con la contraparte, porque aquí lo importante es que el juez reciba todas las pruebas, y estas cosas dañan a todos", expresó al programa de Chilevisión, emitido este viernes.

Finalmente, el abogado recalcó que "lo relevante es permitir el espacio para que el tribunal investigue y entregue sus conclusiones, que van a ser públicas, igual que el expediente, pero en un momento adecuado".