Actualizan salud de Monserrat Álvarez: sufrió descompensación el día de las elecciones

La periodista Monserrat Álvarez ha causado preocupación luego de que se desmayara en plena transmisión especial por las elecciones este domingo.

De acuerdo a El Filtrador, la comunicadora fue trasladada inmediatamente a una clínica, donde recibió primeros auxilios.

Ahora bien, el canal estatal compartió una actualización respecto a la salud de la conductora de "Buenos Días a Todos", que se ha mantenido fuera de pantalla desde el inconveniente.

"Este domingo, durante la cobertura electoral que realizada en terreno, Monse Álvarez presentó un síndrome vertiginoso agudo que requirió atención médica", explicaron.

Bajo esta línea, señalaron que Álvarez "fue evaluada en un centro de salud, donde se le realizaron los exámenes correspondientes, y actualmente se encuentra en observación y recuperándose".

Respecto al regreso de la periodista al trabajo, indicaron que "como canal, estamos en permanente contacto y esperamos su regreso en cuanto se sienta completamente mejor y pueda retomar sus funciones. Le enviamos todo nuestro apoyo y las mejores energias para una pronta recuperación".