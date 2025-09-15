Blu Dumay, hija de María Alberó e Iván Zamorano, debutará en la TV en "El Internado"

Blu Dumay, hija de María Alberó e Iván Zamorano, fue confirmada como la nueva participante de "El Internado", el reality culinario de Mega que juntará a figuras como Laura Bozzo, Arenita y Fernando Solabarrieta.

"Si me tengo que defender, lo voy a hacer, soy directa para decir las cosas, pero con respeto", dijo la joven a la estación televisiva, describiéndose como una persona amorosa, aunque solo hasta que hasta que la hacen enojar o traicionan.

Asimismo, la influencer afirmó que espera no tener problemas con el resto de los participantes: "Siempre me voy a priorizar para pasarlo bien y conocer a los demás porque hay muchos que no conozco, y la verdad es que me gustaría tener la oportunidad de hacerlo".

En su nuevo rol, Blu se enfrentará a una exigencia física y mental que le obligará a adaptarse rápido. Más que destacarse por talento culinario, apunta a mostrar autenticidad, empeño y actitud.

"En la medida de que me vayan poniendo las tareas y enseñando, sé que me voy a desarrollar. Obviamente que al principio se va a notar que no hay mucha experiencia, pero con las ganas y el optimismo, siento que se puede lograr todo", afirmó Dumay.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mega (@mega.tv)

¿Quién es Blu Dumay?

Blu Dumay tiene 28 años y es influencer, ingeniera comercial y especialista en marketing digital, radicada en Miami. Nació de la relación entre María Alberó y el empresario Carlos Dumay, pero fue criada por Iván Zamorano, a quien reconoce como su padre.

Ante el anuncio de su debut televisivo, Blu recibió elogios de ambos padres: María Alberó le dijo "Éxitos hija, te amo", mientras que Iván Zamorano publicó: "Vamos con todo hija".